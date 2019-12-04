في ثاني أيام قمة الناتو.. بريطانيا تدعو إلى تكاتف أعضاء الحلف

شدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، على أهمية تكاتف حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال، خلال جلسة عمل جمعت رؤساء دول وحكومات الحلف الـ 29 في مدينة واتفورد القريبة من لندن "من المهم جدا أن يتكاتف الحلف".

غلبت الخلافات بين الشركاء في الناتو على قمتهم التي بدأت أمس وتنتهي اليوم الأربعاء، إضافة إلى خلافات بشأن التوجه الذي يجب على الحلف تبنيه مستقبلا.

وشدد جونسون على أن ما يربط الدول الأعضاء بالحلف "أكثر بكثير مما يفرقها"، وأكد أيضا أن الضمانة الأمنية التي تحملها عبارة "الجميع من أجل واحد، والواحد من أجل الجميع" أثبتت جدواها، مضيفا أن مباحثات يوم أمس بين قادة الحلف تناولت مستقبل الحلف والوضع في سوريا.

ومشيرا للعدوان التركي في مناطق الشمال السوري، والذي يقابل بانتقاد من قبل الحلفاء داخل الناتو، قال جونسون إنه كان هناك نقاش "جيد جدا" بهذا الشأن.

يشار إلى أن جونسون حرص كمضيف لقمة الناتو في بريطانيا بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الحلف، على عدم الظهور بقوة.

وردا على سؤال من قبل أحد الصحفيين لجونسون عن سبب عدم التقاطه صور أثناء القمة مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قائلا إنه سيتصور مع أي رئيس دولة ممكن.

وكان جونسون قد حذر ترامب قبل القمة من التدخل في المعركة الانتخابية الحالية في بريطانيا.

يشار إلى أن بريطانيا ستشهد انتخابات برلمانية جديدة الأسبوع المقبل، وبالتحديد في 12 ديسمبر الجاري.