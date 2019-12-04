الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينياً من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 15 فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال حول المعتقلين إلى التحقيق.
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من جهة ثانية، أقدمت قوات الاحتلال على هدم مسكنين وبركساً زراعياً في تجمعي أبو النوار وواد أبو هندي جنوب شرق القدس بحجة عدم وجود تراخيص.
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