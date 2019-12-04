شاهد - زعماء فرنسا وكندا وبريطانيا وهولندا يسخرون من ترامب بقمة "الناتو"

أظهر مقطع فيديو قادة كندا وفرنسا وبريطانيا وهولندا وهم يتحدثون بسخرية عن طول المؤتمر الصحفي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وجرى الحديث أثناء حفل استقبال مساء أمس الثلاثاء في قصر باكنغهام بلندن قبل ساعات من انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم في منطقة واتفورد قرب العاصمة البريطانية.



وانتشر على نطاق واسع تسجيل فيديو قصير مدته 25 ثانية بثته قناة "سي بي سي" الكندية بعد كتابة نص ما دار من حديث بين رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، ونظيره البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء هولندا مارك روته.



فقد سأل جونسون الرئيس ماكرون "هل كان ذلك سبب تأخرك؟"، ليتدخل رئيس وزراء كندا قائلا "لقد تأخر لأنه أجرى مؤتمرا صحفيا مدته 40 دقيقة".



وكان الرئيس الفرنسي قد عقد مؤتمرا صحفيا مطولا مع نظيره الأميركي أمس الثلاثاء، واتسم المؤتمر بالخلاف الظاهر بين الرئيسين بشأن حالة حلف الناتو، والعلاقات التجارية بين أميركا وفرنسا.



ويظهر الفيديو أيضا ماكرون وهو يتحدث بصوت غير مسموع، قبل أن يتدخل رئيس وزراء كندا قائلا "آه، نعم نعم، لقد أعلنها.."، مضيفا "لقد شاهدت للتو كيف كانت أفواه أفراد فريقه فاغرة".



ولم يذكر اسم ترامب خلال حديث القادة الأربعة، ولكن يبدو أن تعليق ترودو كان يشير إلى تصريحات ترامب التي اتسمت بالطول في المؤتمر الصحفي مع ماكرون.



والظاهر أن أيا من القادة الأربعة كان على وعي بأن ما يدور بينهم من حديث يتم تسجيله، غير أنهم كان يتحدثون بصوت مسموع يمكن أن يصل إلى آذان الحاضرين في قاعة حفل الاستقبال الذي نظم بمناسبة انعقاد قمة حلف الناتو.



ونقلت وكالة الأناضول عن وسائل إعلام بريطانية أن الرئيس ترامب ألغى مؤتمرا صحفيا اليوم وغادر قمة الناتو، على خلفية تسريب فيديو يظهر زعماء دول بالحلف يسخرون منه.



المصدر: وكالات



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