الأمم المتحدة تدعو لحملة مساعدات قياسية في تاريخها بقيمة 29 مليار دولار

أعلنت الأمم المتحدة، أنها تستهدف العام المقبل، تقديم مساعدات إنسانية لـ 168 مليون شخص، موجهة دعوة لحملة جمع مساعدات قياسية في تاريخها، بقيمة 29 مليار دولار.



جاء ذلك على لسان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، في مؤتمر صحفي عقده بمكتب الأمم المتحدة بجنيف.



وكشف لوكوك عن تقرير الأمم المتحدة حول المساعدات الإنسانية العالمية لعام 2020، مبيناً أن التقرير يشمل المحتاجين لهذه المساعدات في كل من أفغانستان، وبوركينا فاسو، وبوروندي، والكاميرون، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وتشاد، وجمهورية كونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وهايتي، والعراق، وليبيا، ومالي، وميانمار، والنيجر، ونيجيريا، والأراضي الفلسطينية المحتلة، والصومال، وجنوب السودان، والسودان، وسوريا، وأوكرانيا، وفنزويلا واليمن.



وأوضح أن 167.6 مليون شخص في هذه البلدان، محتاجون لمساعدات إنسانية عاجلة تشمل الخدمات الغذائية، والسكنية، والصحية، والتعليمية.



وأشار إلى أن الأمم المتحدة تستهدف إيصال مساعداتها إلى 108.8 مليون شخص منهم عام 2020، ولذلك فإنها قيمة المساعدات هذه، حوالي 29 مليار دولار.



وذكر التقرير الأممي أن النصيب الأكبر من المساعدات الأممية، سيُخصص لسوريا التي دخلت الحرب الداخلية فيها عامها التاسع، بقيمة 3.30 مليار دولار، ومن ثم لليمن التي تشهد هي الأخرى حرباً داخلياً، حيث من المقرر تقديم مساعدات لها بقيمة 3.2 مليار دولار.



وشدد المسؤول الأممي على أن قيمة المساعدات المزمع جمعها لعام 2020، تعد الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية.

المصدر: وكالات