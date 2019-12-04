أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 4/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي. أخبار عاجلة الآن || لبنان: محتجون يقطعون جسر الرينغ وسط بيروت

حاول محتجون لبنانيين، اليوم الأربعاء، بقطع جسر الرينغ وسط بيروت، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية". Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || "الناتو": تحركات روسيا تهدد أمن أوروبا

أكد زعماء حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الأربعاء، أن تحركات روسيا العدوانية تهدد أمن منطقة أوروبا. أخبار عالمية عاجلة اليوم || رئيس أركان كوريا الشمالية يهدد ترامب

أعرب رئيس أركان كوريا الشمالية، عن شعوره بالإحباط تجاه تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استخدام القوة العسكرية ضد بيونجيانج، وحذر من أن أي ضربة سيتم الرد عليها بسرعة.

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