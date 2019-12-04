كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين: واشنطن تنظر للفضاء على أنه مسرح محتمل للحرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، اليوم الأربعاء، رفضه لتطوير الولايات المتحدة الأمريكية قواتها العسكرية بسرعة من أجل عمليات محتملة في الفضاء، موضحا بأن واشنطن تنظر بشكل معلن للفضاء على أنه مسرح محتمل للحرب.

وأضاف بوتين، متحدثا في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود في جنوب روسيا، أن موسكو تعارض بشكل قاطع عسكرة الفضاء، لكن التحركات الأمريكية تعني أن على روسيا مواصلة تطوير قطاع الفضاء الخاص بها.

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وكان وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر قال إن "الفضاء أمر حيوي للأمن القومي الأمريكي وطريقة حياتنا، وإنشاء قوات الفضاء الأمريكية باعتبارها الفرع السادس للقوات المسلحة سوف يضعنا على الطريق الصحيح، لضمان الحفاظ دائما على تفوقنا في الفضاء.

وأضاف مارك إسبر، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "القوة الفضائية للولايات المتحدة، هو فرع مقترح للجيش الأمريكي للحرب الفضائية".

ومن المقرر في حال تأسيسها أن تكون جزءا من سلاح الجو الأمريكي، إحدى الإدارات العسكرية الثلاث بوزارة الدفاع، وسيكون هناك وكيل مدني يرأس القوة الفضائية تحت إشراف رئيس أركان القوات الجوية، وسيجىء تعيينه من قبل الرئيس وموافقة الكونجرس.