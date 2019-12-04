كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس أركان كوريا الشمالية لـ ترامب: أي ضربة سيتم الرد عليها بسرعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب رئيس أركان كوريا الشمالية، عن شعوره بالإحباط تجاه تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استخدام القوة العسكرية ضد بيونجيانج، وحذر من أن أي ضربة سيتم الرد عليها بسرعة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن باك جونج تشون، رئيس الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري، يوم الأربعاء قوله إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون شعر أيضا ”بالاستياء“ من تصريحات ترامب في قمة حلف الأطلسي في بريطانيا.

وقال ترامب يوم الثلاثاء إنه لا يزال يثق في الزعيم الكوري الشمالي لكنه أشار إلى أن كيم ”يحب إطلاق الصواريخ، أليس كذلك؟“. وأضاف ترامب أن واشنطن يمكن أن تستخدم القوة موضحا ”إذا اضطررنا، سنفعل ذلك“.

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وقال باك إنه سيكون شيئا مروعا للولايات المتحدة إذا شنت واشنطن هجوما، وإن كوريا الشمالية ستتخذ إجراءات مضادة فورية على أي مستوى.

هذا وسبق التصريحات، إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين قصيري المدى في البحر قبالة ساحلها الشرقي، وهي خطوة اعتبرتها الصحف العالمية محاولة لتذكير الولايات المتحدة بالمهلة، التي حددها كيم لواشنطن لإظهار المرونة في المحادثات المتوقفة بشأن نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية.



على جانب آخر، ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين خلال اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أنه يثق في زعيم كوريا الشمالية، واصفا الأخير بأنه يحب الصواريخ، قائلا: " ”هذا هو السبب في أنني أسميه (كيم) رجل الصواريخ“. وأضاف إنه يأمل في أن يتخلص كيم من الأسلحة النووية".



وعلق عدد من المحللين المعنيين بالشأن الآسيوي والعلاقات بين بيونج يانج وواشنطن، على العلاقات بين الدولتين، بعد أن توصلت الخليج 365 معهم، وأوضحوا أن العلاقات بين الدولتين متجهة نحو التوتر، ويجب على كلا الدولتين تقديم التنازلات للوصول لنتائج مرضية.