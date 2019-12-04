كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دبلوماسي صيني كبير يزور كوريا الجنوبية لإعادة العلاقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت كوريا الجنوبية، إنها ستسعى للحصول على مساعدة الصين في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، حيث وصل أحد كبار الدبلوماسيين في بكين إلى سول اليوم الأربعاء، لإصلاح العلاقات التي توترت بسبب نشر أنظمة أمريكية مضادة للصواريخ في عام 2017.

وفي أول زيارة له إلى العاصمة الكورية الجنوبية منذ أكثر من أربع سنوات، التقى مستشار الدولة الصيني وانغ يي، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الخارجية، بوزير خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ - وا، وكان من المقرر أن يلتقي بالرئيس مون جاي إن يوم الخميس.

وأفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، بأن جدول أعمال الاجتماعات من المحتمل أن يتضمن خططًا لعقد قمة ثلاثية مع اليابان في الصين في وقت لاحق في ديسمبر، زيارة محتملة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، بالإضافة إلى محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة مع كوريا الشمالية.

وقال وانغ، الذي دعا البلدين "الجيران والأصدقاء والشركاء المقربين"، إنه يتعين عليهم العمل سويًا للحفاظ على "السلام والاستقرار الإقليميين"، وفقًا لتقرير يونهاب.

وقالت يونهاب نقلًا عن وزارة الخارجية الصينية، في معرض تناولها لقضايا كوريا الشمالية، قال إن مخاوف كوريا الشمالية المعقولة بشأن أمنها يجب احترامها وحلها.

كما قالت كانغ، إنها تتطلع إلى تبادل الأفكار لتعزيز التعاون الاقتصادي والبيئي والثقافي، وكذلك "سبل العمل معا لإرساء الأسلحة النووية والسلام في شبه الجزيرة الكورية".

وترى كوريا الجنوبية، أن الصين لها دور فعال في إحياء محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، الحليف القديم لبكين.

وصرح مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية للصحفيين بأن كانغ ووانغ اتفقا على التعاون في تسهيل التقدم في محادثات نزع السلاح النووي بين بيونج يانج وواشنطن بناء على وجهات نظر مشتركة مفادها أنه لا يمكن قبول البرنامج النووي لكوريا الشمالية، ويجب الحفاظ على السلام ويجب ألا تكون هناك حرب مرة أخرى.

كما وصلت المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة إلى طريق مسدود بعد اجتماع استمر لمدة يوم كامل في أكتوبر في ستوكهولم.

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وحدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مهلة نهاية العام لواشنطن لمراجعة نهجها في المحادثات، قلل المسؤولون الأمريكيون من الموعد النهائي، ووصفوه بأنه مصطنع.

وبعد مرور عام، تفجر الخلاف حول الموقع المخطط له في كوريا الجنوبية لنظام الدفاع عن المناطق المرتفعة الارتفاع (THAAD)، المصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية.

وقالت بكين، إنها أزعجت توازن الأمن الإقليمي لأن الرادار القوي للنظام يمكن أن يخترق الأراضي الصينية.

ومضت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قدما بغض النظر عن ذلك، حيث قامت بتركيب نظام مضاد للصواريخ في عام 2017، قائلة إنه كان مبررًا بسبب استفزازات كوريا الشمالية.

ولدى سؤاله عن القيود التي تفرضها الصين على المنتجات الكورية الجنوبية بسبب "ثاد"، قال مسؤول آخر بالوزارة إن الجانبين اتفقا على ضرورة "تطبيع العلاقات بين البلدين بشكل كامل".

ولقد أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق العشرات من الصواريخ منذ ذلك الحين، كان آخرها في عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وتسعى كوريا الجنوبية أيضًا إلى فتح خطوط عسكرية ساخنة إضافية مع الصين بعد أن ناقش وزراء دفاعها القضية على هامش مؤتمر عُقد في بانكوك الشهر الماضي.

ونقلت صحيفة جلوبال تايمز الصينية عن أكاديمي صيني قوله إن العلاقات مع سيئول قد بدأت في الذوبان، على الرغم من المشكلات المتبقية في نشر ثاد.

وقال تشنغ شياو خه الأستاذ المساعد في جامعة رنمين الصينية "العلاقات تتوطد بين البلدين لكن الربيع لم يصل بعد".