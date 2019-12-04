كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عدسات المصورين تكشف زعماء العالم يسخرون من ترامب خلال حفل الناتو (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت عدسات وكاميرات الصحف رؤساء العالم، بمن فيهم رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء أمس الثلاثاء، يجرون حديثاَ جانبيًا وهم يمازحون ويتحدثون عن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

"وكشفت عدسات الكاميرات، خلال حفل الذكرى الـ70 لتأسيس الناتو في قصر باكينجهام بلندن، رئيس الوزراء الكندي وهو يقول "إنه يعقد مؤتمرًا صحفيًا مدته 40 دقيقة على القمة"، بينما يلمح القادة الآخرون، "لقد شاهدت للتو فكي فريقه يسقطان على الأرض."

ويبدو أن الزعماء الثلاثة كانوا يتحدثون عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (بغيابه)، وفقا لصحيفة “The Sun” البريطانية، التي قالت إنهم لم يذكروه بالاسم، لكن أشاروا إلى اللقاءات الصحفية المطولة التي عقدها طوال اليوم.

وظهر في الفيديو جونسون وترودو وهما يتحدثان مع ماكرون عن سبب تأخر الأخير عن حفل الاستقبال المنعقد بمناسبة الذكرى الـ70 لحلف الناتو، ليكملا حديثهما بمزاح عن المؤتمر المطول الذي عقده ماكرون مع ترامب، دون إي أشارة لاسمه.

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وسأل جونسون ماكرون: “هل هذا يكون سبب تأخرك؟”، ليرد عليه ترودو: “لقد تأخر(ماكرون) لأنه حضر مؤتمرا صحفيا مدته 40 دقيقة”. وأضاف رئيس الوزراء الكندي مازحا مع ماكرون: “من المؤكد أنك شاهدت تدلي فكي فريقه إلى الأرض”.

ووفقا لصحيفة "سي إن إن"، ليس من الواضح أن المجموعة تتحدث عن ترامب وراء ظهره، إلا أنه من الصعب للغاية استنتاج أنهم يتحدثون عن أي شخص آخر. بعد كل شيء، قضى ترامب فترات زمنية طويلة في التحدث إلى وسائل الإعلام خلال سلسلة من الاجتماعات الثنائية يوم الثلاثاء مع ماكرون وترودو. ويعتقد ترامب بوضوح أن المجموعة كانت تتحدث عنه.

وقال ترامب صباح الأربعاء عندما سئل عن التعليقات التي أدلى بها ترودو بشأنه: "إنه ذو وجهين".

https:www.youtube.comwatch?v=hne29xkUPbg