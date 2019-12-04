كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الفرنسي: علينا حماية الدول الأوروبية من الصواريخ الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ضرورة حماية الدول الأوروبية من الصواريخ الروسية.

وأوضح ماكرون، خلال مؤتمر صحفي له، في ختام قمة الناتو، مساء الأربعاء، أن الأميركيون يرغبون أن يتواصل الناتو مع روسيا والصين، منوها بضرورة التحرك من أجل السلام والاستقرار في أوروبا.

وأشار إلى أن الدول في شرق أوروبا هي الأقرب للتهديدات الروسية وعلينا حماية دول البلطيق. Advertisements وتابع: "الإرهاب وداعش عدو مشترك لجميع دول الحلف،ويعد الإرهاب في منطقة الساحل يمثل تهديدا مستمرا".