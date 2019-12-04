الرئيس الفرنسي: علينا حماية الدول الأوروبية من الصواريخ الروسية

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وأوضح ماكرون، خلال مؤتمر صحفي له، في ختام قمة الناتو، مساء الأربعاء، أن الأميركيون يرغبون أن يتواصل الناتو مع روسيا والصين، منوها بضرورة التحرك من أجل السلام والاستقرار في أوروبا.
وأشار إلى أن الدول في شرق أوروبا هي الأقرب للتهديدات الروسية وعلينا حماية دول البلطيق.
وتابع: "الإرهاب وداعش عدو مشترك لجميع دول الحلف،ويعد الإرهاب في منطقة الساحل يمثل تهديدا مستمرا".
وقال زعماء حلف شمال الأطلسي يوم الأربعاء إن التحركات العدوانية لروسيا تهدد أمن منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي وأضافوا أن النفوذ المتنامي للصين يقدم فرصا وتحديات للحلف.
وفي بيان صدر بعد قمة موجزة خارج لندن أكد 29 زعيما الصلة الوثيقة عبر المحيط الأطلسي بين أوروبا وأمريكا الشمالية واتفاق الدفاع المشترك بينهما حيث يعد أي هجوم ضد أي دولة هجوما على الجميع.