كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضحيه بآلاف الحيوانات في طقوس الهندوسية وسط احتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجمهر عشرات الآلاف من الهندوس المتدينين في جنوب نيبال، حيث تم التضحية بآلاف الحيوانات والطيور هذا الأسبوع، وسط احتجاج من ناشطي حقوق الحيوان، الذين قالوا إن الطقوس كانت مشهدًا قاسيًا وشنيعًا.

ويُعتقد أن الاحتفال، الذي يُعقد كل خمس سنوات في معبد غادماي في بارا في جنوب نيبال، هو أكبر حادث ذبح جماعي في العالم، ويقوم نشطاء حقوق الحيوان بحملات لإنهاء هذه الممارسة لسنوات.

وحوالي 80 ٪ من سكان نيبال البالغ عددهم 30 مليون نسمة هم من الهندوس والعديد من التضحية الحيوانات لإرضاء الآلهة خلال المهرجانات.

كما يسافر الآلاف من المصلين أيضًا من الهند للتضحية بالحيوانات في المهرجان.

وقال شهود عيان، إن المصلين الذين يحملون سيوفًا وسكينًا منحنيًا كبيرًا يدعى "خُكور" قطعوا رؤوس أكثر من 3000 من الجاموس بالقرب من المعبد.

واستمرت تضحيات الحيوانات اليوم الأربعاء، عندما تم ذبح الماعز والحيوانات الأخرى.

وقال تانوجا باسنيت، مدير الوحدة النيبالية لجمعية الرفق بالحيوان النيبالية، في بيان دعا الحكومة النيبالية إلى سن قانون يحظر التضحية بالحيوانات: "لا يوجد مبرر لهذا القتل الجماعي، ومن المحزن حقًا أن نشهده"..

وفي عام 2016، قالت المحكمة العليا في نيبال إنه يجب حظر هذه الممارسة، ودعت الحكومة إلى وضع قانون يضع حدًا للتضحيات تدريجيًا.

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وقال راجان نيبال المسؤول بوزارة السياحة والثقافة النيبالية لرويترز، إن الحكومة بدأت في تنفيذ الأمر القضائي.

و لقد أصدرنا نداءات عامة وتشاورنا مع أصحاب المصلحة في منطقة المعبد، إنها مرتبطة بالتقاليد ولا يمكن إيقافها على الفور.

كما يعتقد المحبون أن التضحية - تجسد الآلهة الهندوسية للسلطة، التي تجلب لهم الحظ والازدهار.

ونشرت السلطات 1100 شرطي لمنع الاشتباكات بين النشطاء والمصلين في الموقع على بعد 10 كيلومترات (6 أميال) من الحدود الهندية.

وقال بيكاش خانال، رئيس شرطة المنطقة في بارا: "يمكننا فقط محاولة إقناع المصلين بعدم التضحية بالحيوانات، لكن لا يمكننا إجبارهم على التوقف".

وقال خانال، إنه تم التضحية بعدد أقل من الحيوانات هذا العام مقارنة بخمسة أعوام مضت بسبب حملات التوعية.

ويتم دفن رؤوس الحيوانات التي تم التضحية بها في حفر ضخمة وغالبًا ما يتم بيع الجلود الكبيرة والصغيرة للتجار.

وبعض المجتمعات المحلية أيضا تأخذ الحيوانات الميتة بعيدا عن اللحوم.