جونسون: الاحتجاجات في إيران علامة واضحة على استياء الشعب

قال رئيس وزراء بريطانيا

بوريس جونسون، إن

الاحتجاجات في إيران،

علامة واضحة على استياء الشعب الإيراني من النظام الحاكم.

وأوضح جونسون، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الأربعاء، في ختام أعمال قمة حلف شمال الأطلسي، أن هنالك غضب شعبي إيراني من سياسات النظام

وأشار إلى أن على أعضاء حلف الناتو بناء علاقات استراتيجية جيدة مع الصين، مع أخذ التحديات المشتركة في الاعتبار.

ونوه بأن عدم تطبيق بريكست في الموعد المحدد يعني إجراء استفتاءين جديدين والرجوع بالبلاد إلى الخلف.