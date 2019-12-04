كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترامب" يناقش التجارة والتحالف العسكري للناتو مع "جونسون" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، قوله إنه ناقش مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التحالف العسكري للناتو وقضايا التجارة في اجتماع عقد قبل يوم.

قال الرئيس الامريكي على تويتر: "لقد استمتعت بلقائي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في 10 داونينج ستريت الليلة الماضية. تحدثنا عن العديد من الموضوعات بما في ذلك حلف الناتو والتجارة ".

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون انه تحدث مع الرئيس دونالد ترامب في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. وردًا على سؤال حول سبب تجنب تصويره مع الزعيم الأمريكي أفاد جونسون بأنه سيتم تصويره مع جميع قادة الناتو في وقت لاحق.

قد طلب جونسون، الذي يقوم بحملة انتخابية قبل الانتخابات العامة في 12 ديسمبر، من ترامب عدم التدخل في الحملة.