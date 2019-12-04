جونسون: الولايات المتحدة أكبر مساهم في حلف الناتو

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مساهم في حلف الناتو.

وأكد جونسون، خلال مؤتمر صحفي صحفي، اليوم الأربعاء، في ختام أعمال قمة حلف شمال الأطلسي، أن الولايات المتحدة ركيزة رئيسية للاستقرار في داخل الناتو.

وأضاف: "نريد أن نفهم خطط تركيا في شمال سوريا"، منوها بأن هنالك غضب شعبي إيراني من سياسات النظام.

وقال زعماء حلف شمال الأطلسي يوم الأربعاء إن ”التحركات العدوانية“ لروسيا تهدد أمن منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي وأضافوا أن النفوذ المتنامي للصين يقدم فرصا وتحديات للحلف.

وفي بيان صدر بعد قمة موجزة خارج لندن أكد 29 زعيما الصلة الوثيقة عبر المحيط الأطلسي بين أوروبا وأمريكا الشمالية واتفاق الدفاع المشترك بينهما حيث يعد أي هجوم ضد أي دولة هجوما على الجميع.