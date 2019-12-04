كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 4/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || تقرير يكشف تزايد حالات الانتحار بقطر

نشرت جريدة الراية القطرية بتاريخ 21/9/2011، تقريرًا لمنظمة الصحة العالمية، كشف تزايد حالات الانتحار في الدوحة. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || أمريكا تسجن مواطنًا 40 عاماً تجسس لصالح "حزب الله"

قضت محكمة أمريكية، اليوم الأربعاء، بسجن مواطن أمريكي من أصول لبنانية 40 عاما، أدين بالتجسس لصالح "حزب الله" في مدينة نيويورك. أخبار عالمية عاجلة اليوم || كوريا الشمالية تحذر أمريكا

أكدت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، أن النزاع المسلح الشامل بينها والولايات المتحدة قد يبدأ في أي لحظة.

Advertisements