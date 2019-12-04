كشفت المغنية المغربية، عبير العابد، أنها تعرضت لعملية نصب من طرف مدير أعمالها، موجة نداء للمخرجين، والمنتجين لاستقطابها لميدان التمثيل.
وقالت عبير العابد إن مدير أعمالها سابقا نصب عليها بخصوص مبلغ من المال، لكنها تعتبر الأمر تجربة، مادام متعلقا بالمال، الذي من شأنها كسبه مرة أخرى، متمنية أن يشتغل إلى جانبها مدير أعمال يساعدها بدل استغلالها.
وحضرت عبير العابد للمهرجان الدولي للفيلم في مراكش، لمشاركتها في الغناء في فيلم بعنوان “في عيونك أرى وطني”، الموجود ضمن برمجة الحدث العالمي، موجهة نداء للمخرجين، والمنتجين لاستقطابها للتمثيل إذا كان هناك دور يناسبها.
كانت هذه تفاصيل خبر عبير العابد تكشف قصة تعرضها للنصب من طرف مدير أعمالها.. وتوجه رسالة إلى المخرجين لاستقطابها للتمثيل – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.