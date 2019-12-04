عبير العابد تكشف قصة تعرضها للنصب من طرف مدير أعمالها.. وتوجه رسالة إلى المخرجين لاستقطابها للتمثيل – فيديو

كشفت المغنية المغربية، عبير العابد، أنها تعرضت لعملية نصب من طرف مدير أعمالها، موجة نداء للمخرجين، والمنتجين لاستقطابها لميدان التمثيل.

وقالت عبير العابد إن مدير أعمالها سابقا نصب عليها بخصوص مبلغ من المال، لكنها تعتبر الأمر تجربة، مادام متعلقا بالمال، الذي من شأنها كسبه مرة أخرى، متمنية أن يشتغل إلى جانبها مدير أعمال يساعدها بدل استغلالها.

وحضرت عبير العابد للمهرجان الدولي للفيلم في مراكش، لمشاركتها في الغناء في فيلم بعنوان “في عيونك أرى وطني”، الموجود ضمن برمجة الحدث العالمي، موجهة نداء للمخرجين، والمنتجين لاستقطابها للتمثيل إذا كان هناك دور يناسبها.