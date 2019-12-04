لارام تنبه إلى تأثير الإضراب في فرنسا على رحلاتها وتدعو المسافرين للإستعلام

أعلنت ركة الخطوط الملكية المغربية، اليوم الأربعاء أن عددا من رحلاتها الجوية نحو وجهات أوربية قد تتأثر بالإضراب العام الذي ستشهده فرنسا خلال الأيام المقبلة.

ونبهت الشركة، في بلاغ إخباري، زبناءها إلى أن الإضراب الذي دعت النقابات الفرنسية لخوضه من 5 إلى 8 دجنبر الجاري يضع احتمالات كبيرة لاضطراب الحركة الجوية خلال هذه الفترة، داعية المسافرين عبر رحلاتها المبرمجة خلال هذه الأيام، من وإلى الوجهات الفرنسية والأوروبية (السويد والدنمارك وإنجلترا وبلجيكا وهولندا) للإستعلام حول برنامج رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.

وأشار البلاغ إلى أن الشركة وضعت الأرقام الهاتفية التالية في خدمة زبنائها الإستعلام المغرب: 0800 089000

فرنسا: 821 821 0820 هاتف دولي: 212522489797 + .

كما أنهت الشركة الى علم زبنائها، أن مصالحها بكل من وكالاتها التجارية ومراكز النداء، مجندة لتوفير كل المعلومات اللازمة، والتي من شأنها التخفيف من الازعاج الناجم عن هذه الوضعية الخارجة عن ارادتها.

وكانت نقابات العمال في فرنسا قد أعلنت عن إضراب عام يبدأ غدا الخميس، احتجاجا على إصلاح قانون التقاعد الذي طرحه ماكرون.