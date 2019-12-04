5 لاعبين يغيبون عن تدريبات برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستعد فريق برشلونة الإسباني، لخوض مباراته المقبلة أمام ريال مايوركا والمقررة يوم السبت القادم، ضمن أحداث الجولة السادسة عشر من الليغا.
وشهدت مدينة برشلونة أمطارا غزيرة، لكن الفريق خاض المران بشكل طبيعي، في غياب 5 من نجومه، وهم: تير شتيغن، آرثر ميلو، كليمنت لينغليت، أنطوان غريزمان وفرينكي دي يونغ بإذن من النادي، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية.
وأشارت الصحيفة إلى أن إرنستو فالفيردي، المدير الفني للبلوغرانا، استدعى عددا من اللاعبين الشباب، وهم: إيناكي بينا، أراوخو، ريكي بويج، كولادو، سافيريو، كارليس بيريز وأنسو فاتي لخوض المران مع الفريق الأول.
يُذكر أن برشلونة يتصدر حاليا الليغا، بعد الانتصار بهدف دون رد على أتلتيكو مدريد، في الجولة الماضية، حيث يمتلك في رصيده 31 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف فقط على ريال مدريد، الوصيف.
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