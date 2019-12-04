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شكرا لقرائتكم خبر عن الإيسيسكو تطالب بإيفاد لجنة فنية لمساعدة إلى اليمن والان مع التفاصيل
الأربعاء 4 ديسمبر 2019
طالبت اللجنة الإدارة العامة للإيسيسكو، بإيفاد لجنة فنية من الخبراء إلى الجمهورية اليمنية، لمساعدتها على تأهيل التراث الثقافي والمحميات الطبيعية المهددة بالخطر، وتسجيل المزيد من معالمها على قائمة التراث في العالم الإسلامي.
وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد وافقت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة " إيسيسكو " على تسجيل 120 موقعا تراثيا بالدول الإسلامية، منها 117 على قائمة التراث في العالم الإسلامي، و3 مواقع على قائمة التراث المهدد بالخطر في الدول الإسلامية.
وأكدت المنظمة في بيان صحافي، في اختتام أعمال الاجتماع الاستثنائي للجنة التراث في العالم الإسلامي، على توجيه عدد من البرامج التنفيذية لفائدة الدول الأعضاء، بهدف تسجيل مواقع التراث الصناعي على قائمتي التراث العالمي والتراث في العالم الإسلامي، و تنظيم دورات تدريبية مكثفة، لتمكينهم من إعداد ملفات ترشيح المواقع التراثية وعناصر التراث غير المادي، بتسجيلها على قائمة التراث في العالم الإسلامي.
وأضاف البيان أن اللجنة وافقت على القائمة الحصرية للمواقع المقدسة في العالم الإسلامي، وضمت كل من المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، والمسجد الأقصى في القدس الشريف. كما وافقت اللجنة على دراسة مقترح اعتماد أسبوع المتاحف في العالم الإسلامي.
وطلبت اللجنة بتوجيه الدعوة لوزراء الثقافة في العالم الاسلامي، من خلال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة، المقرر انعقادها في تونس يومي 17 , 18 ديسمبر الجاري، للانخراط في تنفيذ المزيد من البرامج الهادفة إلى المحافظة على التراث الثقافي، وتقديم المزيد من ملفات التسجيل على قائمة التراث في العالم الإسلامي.
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