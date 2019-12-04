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شكرا لقرائتكم خبر عن العميد ركن أمين العقيلي يوجه رسالة للشرعية اليمنية والان مع التفاصيل
الأربعاء 4 ديسمبر 2019
وجه مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين العقيلي، رساله للحكومة الشرعية.
وقال في حواره الخاص لــ "اليمن العربي"، نشكر حكومتنا على ما بذلته من جهد معنا ودعم البرنامج، إلى جانب المركز التنفيذ للتعامل مع الألغام رغم الصعوبات التي تنفذها.
وطالب العقيلي على أن يتم اعتماد الميزانية التشكيلية للمكتب التنفيذي للتعامل مع الألغام، مطالباً الحكومة بالوقوف أكثر بجانبنا وبجانب الجرحى، قائلاً ونحن مستمرون في هذا البرنامج الانساني لنزع جميع الألغام باليمن.
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