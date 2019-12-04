تعرف على عدد المتضررين من الألغام المزروعة من قبل المليشيات الحوثية

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

كشف مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام باليمن العميد ركن أمين العقيلي، عن عدد المتضررين من الألغام المزروعة من قبل المليشيات الحوثية.



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وقال "العقيلي" في حوار خاص لــ "اليمن العربي" بأن عدد المتأثرين بالألغام الحوثية هي أعداد كبير جداً، موضحاً بأن الأعداد على سبيل المثال لا الحصر.

وكشف أن محافظة تعز التي يبلغ عدد سكانها 6 مليون، عدد المديريات بشكل عام في المحافظة 23 مديرية، وعدد المديريات المتأثرة تأثيراً مباشراً 18 مديرية، وهناك أكثر من 3 مليون متأثر من الألغام في محافظة تعز ، كما أن محافظة عدن متأثرة بالألغام رغم نزع عدد كبير من الألغام.