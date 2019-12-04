شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يلغي مؤتمره الصحفي خوفا من سخرية قادة الناتو والان نبدء بالتفاصيل

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمرا صحفيا ختاميا كان يعتزم عقده عقب انتهاء أعمال قمة حلف شمال الأطلسى/ناتو/ قرب لندن، بعد أن سخر القادة الآخرون على ما يبدو من جلساته المطولة غير المدروسة مع الصحفيين في اليوم السابق.

وغرد ترامب عبر موقع تويتر قائلا"عندما تنتهي اجتماعات اليوم، سأعود إلى واشنطن. لن نعقد مؤتمرا صحفيا في ختام قمة الناتو، لأننا قمنا بالكثير منها خلال اليومين الماضيين".

وكان من المقرر في البداية أن يلقي ترامب كلمة للصحفيين في الساعة(1530 بتوقيت جرينتش) بعد محادثات مع نظرائه الـ 28 في حلف الناتو المجتمعين بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الحلف.