شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يلغي مؤتمره الصحفي خوفا من سخرية قادة الناتو والان نبدء بالتفاصيل
وغرد ترامب عبر موقع تويتر قائلا"عندما تنتهي اجتماعات اليوم، سأعود إلى واشنطن. لن نعقد مؤتمرا صحفيا في ختام قمة الناتو، لأننا قمنا بالكثير منها خلال اليومين الماضيين".
وكان من المقرر في البداية أن يلقي ترامب كلمة للصحفيين في الساعة(1530 بتوقيت جرينتش) بعد محادثات مع نظرائه الـ 28 في حلف الناتو المجتمعين بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الحلف.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يلغي مؤتمره الصحفي خوفا من سخرية قادة الناتو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.