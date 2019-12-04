شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدرس الرد على طرد ألمانيا لدبلوماسيين والان نبدء بالتفاصيل

تدرس روسيا تدرس كيفية الرد على طرد ألمانيا لاثنين من الدبلوماسيين الروس، مشيرا إلى أن هذا الرد سيستغرق بعض الوقت.

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأربعاء- في تصريحات أذاعتها وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية "نحن أشخاص متفهمون، أولا ندرس التهمة الموجهة إلينا وسبب حدوث هذا الأمر".

وزعمت الحكومة الألمانية أن السلطات الروسية لم تتعاون بشكل كاف مع التحقيق الألماني في جريمة قتل مواطن جورجي من العرقية الشيشانية في برلين في أغسطس الماضي.