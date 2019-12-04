"الناتو" يقر مبادرة الرد السريع على التهديدات

اجتماع زعماء حلف شمال الأطلسي - أ.ف.ب

قال ينس ستولتنبرج رئيس حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الأربعاء، إن الحلف يقر مبادرة تهدف إلى تمكين القوات البرية والجوية والبحرية، للرد بصورة أسرع على التهديدات.



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وجاءت تصريحات ستولتنبرج بعد قمة جمعت رؤساء دول وحكومات الحلف الـ 29 بمدينة واتفورد القريبة من لندن، حيث قال: "يمكنني أن أعلن أننا قد توصلنا إلى مبادرة استعداد الناتو"، مضيفا: "لقد تعهد حلفاؤنا بتوفير 30 كتيبة و30 سربا جويا و30 سفينة مقاتلة، لتكون متاحة للناتو في غضون 30 يوما."

وبدأ قادة الناتو اجتماعات رسمية في منتجع فاخر للجولف في واتفورد، على بعد 25 كيلومترا شمال غربي لندن، أمس الثلاثاء بحفل استقبال استضافته ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

كما أصدر قادة الحلف بيانا ختاميا مشتركا، أكدوا فيه "تضامنهم ووحدتهم" رغم خلافات حول الإنفاق والاستراتيجية استبقت قمتهم.