سفارات الإمارات في الخارج تحتفل باليوم الوطني الـ 48

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفلت سفارات دولة الإمارات وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج باليوم الوطني الـ48؛ وذلك احتفاء بالذكرى العظيمة لقيام الاتحاد وما حققته الإمارات من نهضة وإنجازات في ظل القيادة الحكيمة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وقيادات الدولة وحكام الإمارات.

واتسمت احتفالات بعثات الدولة في الخارج في مختلف البلدان الشقيقة والصديقة بأجواء وطنية، وشملت العديد من الفعاليات التراثية والثقافية المتنوعة، التي أبرزت مسيرة النهضة والتقدم لدولة الإمارات وإنجازاتها خلال الـ48 عاماً الماضية.

فأقامت سفارة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ48 للدولة في العاصمة بوغوتا، حضره مدير إدارة آسيا وأفريقيا وإيقيانوسيا السيد ألفريدو راموس ومستشارة نائبة رئيس الجمهورية وممثلة رئيسة مجلس دولة كولومبيا الدكتورة لوسي جانيت بيرموديز رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للشرطة، وممثلون عن الهيئة الوطنية لترويج السياحة والاستثمارات الأجنبية بكولومبيا، وعدد من أعضاء الكونجرس ورؤساء البلديات والجامعات وسفراء دول عربية وأجنبية، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات السياسية والثقافية والإعلامية وكبار المسؤولين الكولومبيين ورؤساء الهيئات وغرف التجارة ورجال الأعمال.





وفي إسبانيا احتفلت سفارة الإمارات باليوم الوطني من خلال إقامة حفل استقبال بالمسرح الملكي بمدريد، حضره عدد كبير من المسؤولين في وزارة الخارجية الإسبانية ووزارة الدفاع بجميع قطاعاتها البرية والجوية والبحرية وممثلين عن جميع الوزارات الإسبانية الأخرى والقصر الملكي ورؤساء الأقاليم ومحافظي البلديات، إلى جانب السفراء العرب والأجانب والعديد من الملحقين العسكريين العرب والأجانب المعتمدين لدى المملكة الإسبانية.

وأقامت السفارة الإماراتية في طوكيو حفل استقبال بهذه المناسبة حضره مئات المدعوين تقدمهم وزير الدولة للشؤون الخارجية كينجي كاميا، ووزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا رئيس رابطة الصداقة البرلمانية اليابانية الإماراتية، والرئيس الفخري لجمعية الصداقة اليابانية الإماراتية موريتاوا كينزو، ووزير السياسة الاقتصادية السابق أماري، وعدد من المسؤولين في وزارات الخارجية والاقتصاد والتجارة والصناعة والدفاع وأعضاء من مجلسي النواب والمستشارين في البرلمان الياباني، وأعضاء من الأحزاب السياسية اليابانية، وضباط قوات الدفاع الذاتي بوزارة الدفاع اليابانية.

أما في البرازيل فاحتفلت ولاية ساو باولو بالعرس الإماراتي "اليوم الوطني الـ48" وذلك بتزيين وإضاءة معالمها بالعلم الإماراتي، وبما يعكس المكانة الخاصة لدولة الإمارات لدى حكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية، وبالأخص ولاية ساو باولو، حيث تمت إضاءة هذه المعالم لمدة 4 أيام متواصلة من تاريخ 28/11 إلى 2/12 /2019.



وأقامت القنصلية العامة للدولة لدى ساو باولو حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ48 حضره حاكم ولاية ساو باولو، ورئيس مجلس نواب الولاية، وعدد من الوزراء والنواب المحليين وأعضاء البرلمان، إضافة إلى مجموعة من كبار الشخصيات ورجال الدين والأعمال وممثلي من سفارة الدولة لدى برازيليا والسلك الدبلوماسي والقنصلي.

كما حضر الحفل سفراء ورؤساء بعثات الدول الأجنبية والعربية والإسلامية المعتمدون لدى اليابان وطلبة الإمارات الدارسون في اليابان وشخصيات إعلامية وعربية وإسلامية.

وفي النمسا أقامت السفارة الإماراتية حفل استقبال بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ٤٨ للدولة، بحضور سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، وحمد الكعبي، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولفيف من كبار المسؤولين النمساويين، والسفراء العرب والأجانب المعتمدين، وأعضاء السلك الدبلوماسي ومسؤولي المنظمات الدولية والحكومية والأمم المتحدة في النمسا، ورجال أعمال وشخصيات إعلامية واقتصادية واجتماعية وممثلي شركات إماراتية تعمل في النمسا.

وأقام السفير عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المعتمدة بجنيف، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين للدولة، في فندق "البريزيدنت" بجنيف.

واحتفلت السفارة الإماراتية في ألمانيا بالذكرى الثامنة والأربعين لليوم الوطني؛ حيث استقبل محمد الحربي، القائم بالأعمال، إلى جانب الملحق العسكري وطاقم السفارة الدبلوماسي الضيوف من السلك الدبلوماسي والجهات الرسمية من جمهورية ألمانيا، للاحتفال بهذا اليوم المميز.

وأقامت فاطمة خميس سالم خلفان المزروعي، سفيرة الدولة لدى مملكة الدنمارك، حفلاً بمناسبة اليوم الوطني بقصر Moltke المميز بتاريخ عريق من فن البناء والزخرفة، الذي يعود لأكثر من 300 عام، وكان سكناً لطبقة الملوك والنبلاء على مر العصور، كما حضر الحفل ما يقارب 300 من المسؤولين الدنماركيين.

وفي بولندا أقيم حفل استقبال بالمناسبة نفسها، وكان الدكتور عبدالرحيم يوسف محمد العوضي، سفير الدولة لدى جمهورية بولندا في استقبال المدعوين من كبار المسؤولين البولنديين والنواب ورؤساء السلك الدبلوماسي، ونخبة من رجال الأعمال والأكاديميين والإعلاميين.

وحضر الحفل ما يزيد على 500 شخص في طليعتهم عميد السلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمد لدى بولندا، ونائب وزير العدل، ونائب وزير الشؤون الرقمية، ونائب وزير البنية التحتية، ووكيل وزارة الدفاع، ومدير عام وزارة التنمية، ومدير إدارة أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية البولندية، ونائبة المفوض العام المسؤول عن مشاركة بولندا في معرض إكسبو 2020 في دبي من الهيئة البولندية للاستثمار والتجارة، ومدير إدارة التعاون الدولي في غرفة التجارة البولندية، ومدير طيران الإمارات في بولندا، وممثل طيران فلاي دبي.

وفي الأردن استقبل أحمد علي محمد البلوشي، سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، في الاحتفال الذي أقامته السفارة بالعاصمة الأردنية عمان، كبار المسؤولين الأردنيين المدنيين والعسكريين، يتقدمهم رئيس مجلس أعيان الدولة فيصل الفايز، ورئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي، وممثل الحكومة الأردنية سامي الداوود، وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، وطاهر المصري، رئيس الوزراء الأسبق، وعبدالرؤوف الروايدة، رئيس الوزراء الأسبق، وتيسير النعيمي، وزير التربية والتعليم، وأمين عمان الكبرى يوسف الشواربة، وعدد من الأعيان والنواب وكبار رجال السلك الدبلوماسي والقضائي والعسكري ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية والأوساط السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

كما شارك مواطنو الدولة بالأردن في الاحتفال، كما شاركت فرقة المزيود الحربية وعدد من الشعراء بفعاليات الاحتفال، الذي أقيم على هامشه معرض ضم عدداً من الشركات الإماراتية العاملة بالمملكة الأردنية الهاشمية.





وفي غينيا أقام أحمد ناصر عبدالرحيم محمد الخاجة، سفير الدولة لدى جمهورية غينيا، حفل استقبال بفندق كالوم – كوناكري، حضره معالي ألبير دامنتان كمارا، وزير الأمن والحماية المدنية، بصفته ممثل الحكومة الغينية.

كما حضر الاحتفال محمد جاني، وزير الدفاع الوطني، ومريم كمارا، وزيرة الشؤون الاجتماعية وتمكين المرأة، ومختار جالو، وزير الشباب، وغابرييل كيرتيس، وزير الاستثمار، وعلي جمال بنجورا الأمين العام للشؤون الدينية، إلى جانب رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وممثلي الهيئات الدولية المعتمدين لدى جمهورية غينيا، ورجال الأعمال.

وأقامت السفارة الإماراتية لدى جمهورية موزمبيق، تحت رعاية خالد إبراهيم عبدالعزيز شهيل القحطاني، سفير فوق العادة ومفوض للدولة جمهورية موزمبيق، احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين للدولة، بحضور عدد من أعضاء الحكومة على رأسهم كارلوش مشكيتا، وزير النقل والاتصالات، وسفراء الدول العربية والأجنبية ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية المعتمدين لدى موزمبيق ورجال الأعمال، وكذلك ممثلين عن الهيئات الدينية ومختلف وسائل الإعلام.

أما في الخرطوم فأقيم حفل استقبل خلاله حمد محمد حميد الجنيبي، سفير الدولة لدى جمهورية السودان وأعضاء السفارة الضيوف وفي مقدمتهم الدكتور إبراهيم أحمد البدوي، وزير المالية والتخطيط السوداني، ممثلاً كل من الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ورئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، وبحضور كل من عمر بشير مانيس، وزير رئاسة مجلس الوزراء، ومدني عباس مدني، وزير الصناعة والتجارة، وهاشم طاهر شيخ طه، وزير البنى التحتية والنقل، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في السودان، وبلغ حضور الحفل أكثر من 2000 شخص يمثلون شرائح المجتمع المختلفة والأكاديميين ورجال الدين وإعلاميين.





واحتفلت السفارة الإماراتية في نيقوسيا بجمهورية قبرص باليوم الوطني الـ48 بفندق الهيلتون بارك، وقد مثل الحكومة القبرصية في الحفل وزير الدولة للسياحة، السيد سافاس بيرذيوس، كما حضر الحفل عدد كبير من المدعوين من الحكومة ومن السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي وممثلون عن رؤساء الأحزاب وكبار المستثمرين والتجارة في قبرص وعدد من أصدقاء السفارة من مدنيين وعسكريين.

وأقامت سفارة الدولة في جاكرتا حفل استقبال بفندق فور سيزون بجاكرتا، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والسياسية ورجال الأعمال والصحافة والإعلام، وسفراء ورؤساء بعثات الدولة العربية والأجنبية المعتمدة لدى جمهورية إندونيسيا.





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وأقام الدكتور سالم الخديم الظنحاني، قنصل عام دولة الإمارات العربية المتحدة لدى كراتشي، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني بفندق البريل كونتيننتال بكراتشي، بحضور عمران إسماعيل، حاكم إقليم السند، وبعض الوزراء في إقليم السند وإقليم بلوتشستان، وكبار قادة الجيش بكراتشي، ورؤساء البعثات الأجنبية، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في كراتشي، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات الرسمية وممثلي الشركات الإماراتية وعدد من مواطني الدولة الموجودين في كراتشي ووسائل الإعلام الباكستانية المختلفة بكراتشي وعدد من الشخصيات الأكاديمية.

وأقامت السفارة الإماراتية في جورجيا احتفالها باليوم الوطني الـ48 في القاعة الكبرى بفندق بلتمور أحد الاستثمارات الإماراتية بالعاصمة تبليسي، وسط مظاهر احتفالية كانت كثافة الحضور واضحة سواءً من قبل المسؤولين الجورجيين وسفراء الدول أو مواطني الدولة الموجودين، إما للدراسة أو للسياحة في جورجيا، وقد مثل الحكومة الجورجية، نائب وزير الخارجية الجورجي ألكسندر خفتيسياشفيلي، ومديرة إدارة السياحة مريم كفريفيشفيلي، وعدد من ممثلي المقاطعات ورجال الدين بمختلف الطوائف وعدد من الأكاديميين ورجال الإعلام.

وفي كييف خلال حفل الاستقبال كان سالم أحمد سالم الكعبي، سفير الدولة لدى أوكرانيا وأعضاء الطاقم الدبلوماسي بالسفارة في مقدمة مستقبلي الضيوف من كبار المسؤولين الأوكرانيين، وأعضاء البرلمان والسلك الدبلوماسي ورجال الأعمال.

وأشار السفير في كلمته لأهم الإنجازات لعام 2019، وتطرق للعلاقات الإماراتية الأوكرانية التي شهدت تطوراً ملحوظاً في المجال الاقتصادي والتجاري والثقافي خلال السنوات الأخيرة.

من جانبه نقل إيغور جوفكفا، نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، تهاني فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، الموجهة إلى قيادة الدولة، وأكد سعي بلاده لتوطيد العلاقات مع الدولة في شتى المجالات.

أما في السنغال فأقام القائم بالأعمال محمد علي بن عيلان برفقة أعضاء البعثة، حفل استقبال رسمي في متحف الحضارات الأفريقية بداكار العاصمة، وذلك بحضور محمد مختار سيسي، وزير النفط والطاقة السنغالي، ممثلاً عن الحكومة السنغالية ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان والسفراء الأجانب ورؤساء البلديات الكبيرة في السنغال.

كما أقامت السفارة الإماراتية لدى جمهورية بيلاروس حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ48 حضره أندريه دابكيوناس، نائب وزير الخارجية البيلاروسي، وفاليري سادوخو، مدير المركز الوطني البيلاروسي للتسويق ودراسة الأسعار، وعدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى جمهورية بيلاروس، وكبار رجال الأعمال البيلاروسيين والأجانب، وممثلي الأوساط الأكاديمية والثقافية، وعدد كبير من المبدعين من فنانين ومثقفين.

وفي نيجيريا، تخلل الحفل معرض فني لعدد من اللوحات الفنية لفنانين إماراتيين، بالإضافة لعدد من الفقرات التراثية والغنائية التي أداها الفنان الإماراتي وليد الجاسم وفرقة فرسان الإمارات الحربية.

وشاركت السفارة الإماراتية في العاصمة الموريتانية نواكشوط في الاحتفالات، حيث نظمت حفل استقبال كبير ترأسه حمد غانم المهيري، سفير الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وحضره وفد حكومي موريتاني مهم برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدكتور إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إضافة إلى الأمين العام للوزارة ومدير شؤون العالم العربي وعدد من المسؤولين بالخارجية الموريتانية، كما حضر الاحتفال سفراء الدول العربية والأجنبية وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدون في موريتانيا، إضافة إلى جمهور عريض من السياسيين والإعلاميين ورجال الأعمال في البلاد.

وفي النرويج أقامت السفارة الإماراتية حفل استقبال في متحف فرام الشهير، بحضور عدد من ممثلي الحكومة النرويجية من أعضاء وزارة الخارجية والبرلمان، والمفوض العام النرويجي لإكسبو 2020، بالإضافة إلى عدد من رؤساء البعثات التمثيلية المعتمدين لدى مملكة النرويج، والشخصيات البارزة ورجال الأعمال.

كما احتفلت السفارة الإماراتية في غانا باليوم الوطني الـ48 بحضور ياو اوسافو مافو، الوزير الأول، وضيف الشرف الدكتور ماثيو اويوكو بريمبي، وزير التعليم، وعدد كبير من الوزراء وأعضاء البرلمان والمسؤولين في الحكومة الغانية ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى جمهورية غانا ورجال الأعمال.

وأقامت سفارة الدولة لدى ماليزيا حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ48، بحضور وزير الصناعات الزراعية وشقيقة ملكة ماليزيا الأميرة مريم زهراء بنت السلطان إسكندر، وكان في مقدمة مستقبلي الضيوف خالد غانم الغيث، سفير الدولة لدى ماليزيا ونائب رئيس البعثة السيدة نيلوفر البستكي، والملحق العسكري العميد ركن مهندس عبدالله الطياري، ونائب الملحق العسكري المقدم ركن علي النعيمي.

كما حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين الماليزيين والسفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى ماليزيا ورجال الإعلام وممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال.





وأقام أحمد حاتم المنهالي، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية، حفل استقبال رسمياً بمقر السفارة بالمناسبة نفسها، واستقبل خلاله ممثلين عن أرقى المستويات الحكومية من وزارات الخارجية، والسياحة، والاقتصاد، والطاقة، والسفراء المعتمدين، ومن المجلس التشريعي، والقطاع الخاص وممثلين عن مختلف الغرف التجارية والصناعية والقطاعين الأكاديمي والثقافي، والهيئات الدينية، والمجتمع المدني والإعلاميين.

وأقامت السفارة الإماراتية لدى جمهورية أرمينيا احتفالاً باليوم الوطني، بحضور ماهر جريجوريان، نائب رئيس الوزراء لجمهورية أرمينيا، وعدد من الوزراء ونواب الوزراء والمسؤولين من الحكومة الأرمنية وكبار رجال الأعمال وأعضاء البرلمان وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى جمهورية أرمينيا وممثلي المنظمات الدولية، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الوطنية في أرمينيا.

ولأول مرة في تاريخ أرمينيا شاركت الأوركسترا العسكرية لوزارة الدفاع الأرمنية في الحفل المنظم من قبل السفارات المعتمدة لدى يريفان بعزف نشيدي أرمينيا ودولة الإمارات، وذلك تباعاً لعرضها المميز في معرض آيدكس 2019 في أبوظبي.

كما احتفلت سفارة الدولة في كوبا باليوم الوطني للدولة، بحضور عدد غفير من ممثلي الحكومة الكوبية، وعلى رأسهم مارغريتا مارليني غونزاليز فيرنانديز، وزيرة العمل والضمان الاجتماعي، وأنايانسي رودريغيز كاميخو، نائبة وزير الخارجية، كما حضر الحفل سفراء وممثلو الدول والمؤسسات الحكومية والثقافية والاقتصادية في كوبا.

وأقام عمر عبيد محمد الحصان الشامسي، سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ48 في فيلا ميانيبروما حضره عدد من المسؤولين في الحكومة الإيطالية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون وحشد من كبار رجال الأعمال ومديري الشركات والمؤسسات الإيطالية.





واحتفلت القنصلية العامة للإمارات في كوانغ جو بجمهورية الصين الشعبية باليوم الوطني الـ48، حيث أقام رحمة بن عبدالرحمن الشامسي، القنصل العام في كوانغ جو، حفل استقبال بهذه المناسبة التي حضرها ضيف الشرف وانغ شيه تشنغ، نائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس مقاطعة كوانغ دونغ لنواب الشعب، بالإضافة إلى كبار المسؤولين بحكومة المقاطعة ومدينة كوانغ جو والمدن الرئيسية في المقاطعة.

وأقام راشد مطر الصيري القمزي، القنصل العام للإمارات في شنغهاي، حفل استقبال بالمناسبة ذاتها حضره ممثلو حكومة مدينة شنغهاي، وعلى رأسهم شو كون لين، نائب عمدة حكومة شنغهاي، وسونغ يان، نائب مدير عام لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس نواب الشعب بشنغهاي، ووانغ وي، نائب مدير عام لجنة الدراسة التابعة لمجلس شنغهاي للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، والسيد تشو وي مين، نائب مدير عام مكتب الخارجية بشنغهاي، وعدد كبير من كبار المسؤولين الحكوميين والمسؤولين من مكتب وزارة الخارجية في شنغهاي ورؤساء ومحررو الصحف المحلية والشخصيات الاقتصادية.

وأقامت السفارة الإماراتية لدى بنجلاديش حفلاً بهيجاً في فندق محلي، حيث قام عبدالله على خصيف الحمودي، القائم بأعمال السفارة بالإنابة، بالترحيب بالضيوف في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، وأشاد فيها بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين في المجالات كافة.

ولدى رومانيا أقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ48 للدولة في قاعة نادي ستيجاري في بوخارست، وحضر الحفل نحو 400 شخص من كبار المسؤولين الرومان، وعلى رأسهم تيودور ميليشكانو، رئيس مجلس الشيوخ الروماني، والرجل الثاني في الدولة، وعدد كبير من الوزراء الرومانيين وكبار المسؤولين الحاليين والسابقين في الحكومة الرومانية، ورؤساء الأحزاب البرلمانية الرومانية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى رومانيا.