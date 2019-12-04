الكولومبيون يعودون للتظاهر بعد فشل المفاوضات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت كولومبيا موجة ثانية من التظاهرات، اليوم الأربعاء، بعدما فشلت الحكومة في التوصل إلى اتفاق مع منظمي الاحتجاجات المستمرة منذ أسبوعين.



ووردت تقارير بشأن نصب حواجز في الطرق وتنظيم مسيرات في عدة مدن من بينها بوجوتا وكالي وكارتاجينا وكوكوتا.

وتجمعت أعداد كبيرة من عناصر الشرطة في ميدان بوليفار بوسط العاصمة بوجوتا تحسبا لاندلاع أعمال عنف.

وبدأت الاحتجاجات في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، عندما تظاهر حوالي 250 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد؛ احتجاجا على خطط الحكومة لزيادة سن التقاعد وخفض الحد الأدنى لأجور العاملين المبتدئين، ونقص التمويل اللازم للتعليم، واغتيال المئات من القادة المحليين على أيدي الجماعات المسلحة.