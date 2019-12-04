الرئيس اللبناني يحدد الاثنين المقبل لبدء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

الخليج 365

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، بحسب بيان لرئاسة الجهورية في لبنان، الأربعاء، بدء المشاورات النيابية اللازمة لاختيار الحكومة المقبلة، الاثنين المقبل 9 ديسمبر كانون الأول الجاري، في قصر بعبدا الرئاسي.

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وبحسب البيان، الذي نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، فإن الرئيس ميشال عون سيلتقي ممثلين عن كافة الكتل النيابية المتواجدة في البرلمان اللبناني.

وكانت مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، شهدت تعثرًا كبيرًا خلال الأسابيع الماضية، في ظل اعتذار عدد من الأسماء المرشحة لتولي المنصب.

وأعلنت حكومة سعد الحريري، استقالتها في أكتوبر تشرين الأول الماضي، استجابة للاحتجاجات التي بدأت في 17 أكتوبر تشرين الأول الماضي، والتي تطالب باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدا عن المحاصصة السياسية.

تأتي دعوة الرئيس اللبناني، في ظل استمرار الاحتجاجات في العاصمة بيروت وعدد من المدن اللبنانية، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة الفساد.