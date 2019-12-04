شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. تسريب لزعماء العالم يُغضب "ترامب" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019 الخليج 365 انتشر مقطع فيديو لمجموعة من الرؤساء في قصر باكنغهام يتجاذبون أطراف الحديث عن سبب تأخير إيمانويل ماكرون في مؤتمره الصحفي مع دونالد ترامب الذي جرى يوم الثلاثاء.

وسأل بوريس جونسون، إيمانويل ماكرون ألهذا السبب تأخرت؟، وقاطع جاستين ترودو الحوار قائلا: لقد تأخر لأن المؤتمر الصحفي في الأعلى (مع ترامب) استغرق 40 دقيقة. Advertisements ولم يذكر أحد منهم اسم دونالد ترامب في السياق، لكن يبدو أن الحديث يدور عنه بعد مؤتمره الصحفي مع ماكرون الذي استغرق 45 دقيقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. تسريب لزعماء العالم يُغضب "ترامب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.