شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البنتاجون: مؤشرات على وقوع عدوان إيراني وشيك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019 أعلن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، أن هناك مؤشرات على إمكانية وقوع عدوان إيراني قريبًا.

وقال جون رود، المسؤول الثالث في البنتاغون، للصحفيين إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء السلوك الإيراني المحتمل. وعلى مدى الأشهر الماضية دأبت إيران على تهديد الأمن الإقليمي وتعطيل الملاحة الدولية في الممرات البحرية بما فيها البحر الأحمر من خلال دعم الميليشيات الحوثية الإرهابية

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