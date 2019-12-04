ناطق المقاومة الوطنية : إتفاق ستكهولم خذل اليمنيين مرتين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال المتحدث باسم قوات المقاومة الوطنية وعضو القوات المشتركة في الساحل الغربي العميد الركن صادق دويد، إن اتفاق استكهولم الموقع نهاية العام الماضي خذل اليمنيين مرتين الأولى عندما عطل عملية تحرير الحديدة بعد أن كانت القوات المشتركة قريبة من تحقيق النصر وسحق المليشيات الكهنوتية. والمرة الثانية عندما لم يجبر المليشيات الحوثية بالالتزام بما تم الاتفاق عليه، مؤكدا أن القوات المشتركة تحبط تلك الهجمات باستمرار.



وأكد، خلال المهرجان الجماهيري الذي أقيم في مدينة الخوخة بمناسبة الذكرى الثانية لانتفاضة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، أن الحرب لا يمكن أن تضع أوزارها ما لم تحقق أهدافها في سحق المليشيات الحوثية، داعيا القوات الغيورة والوطنية الشريفة إلى توحيد صفوفها في التصدي لوكلاء إيران.

كما أكد أن المقاومة الوطنية ليس لديها أي مشكلة مع أي طرف باستثناء مليشيات الحوثي، مشيراً إلى ما أكده العميد طارق في أوقات سابقة بأننا لا نحمل حقدا ولا كراهية لأحد، كما سنعمل على نجنيب المناطق المحررة أي معارك جانبية.

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وقال، إننا نحتفل اليوم بذكرى ديسمبر، وهي ذكرى للاحتفال بالتضحيات التي قدمها الشهيد صالح ورفيق دربه عارف الزوكا، وهي أيضا مناسبة للوقوف إجلالا وتقديرا للشهداء الذين قدموا أرواحهم وهم يقاتلون المليشيات دفاعا عن النظام الجمهوري.

وأضاف، إن أهمية الحاضرين في الاحتفال لا تكمن فقط في مكانة الشهيد الذي أوقد شعلة الثورة، وإنما في أهداف الانتفاضة التي وردت في كلمة الزعيم قبل استشهاده.

وأكد أن الانتفاضة المستمرة ولدتها سنوات من الإفقار والفساد والحرب التي شنتها مليشيات الحوثي واستفادت منها للإثراء غير المشروع.

وأشار، إلى أن المقاومة تتجلي اليوم على أرض تهامة التي أنهت أحلام المليشيات بعد أن كسر جبروتها وحررت كثيراً من الأراضي في الساحل الغربي.

ووجه دويد الشكر لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات على تقديمها كل أشكال الدعم من أجل التصدي للمشروع الإيراني في اليمن.