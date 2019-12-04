أبو شقرا: لا أزمة محروقات في الاسواق والبضائع متوفرة

أوضح ممثل موزعي ​المحروقات​ ​فادي أبو شقرا​ في حديث تلفزيوني إلى انه "خرجت ​شائعات​ اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أدت إلى زحمة في محطات المحروقات"، مشددا على ان "لا أزمة محروقات في الأسواق".

ولفت إلى انه "نحن ضحّينا وأؤكد انه هناك خسائر وتماشينا مع هذا الموضوع لفترة كين نرى اين يتجه البلد".

وشدد على ان "البضائع متوفرة وبعض المحطات عندما ينتهي مخزونها لن تشتري وهذا شأنها، وكل محطة تقفل سيكون بقرار شخصي منها".