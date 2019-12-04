لفت وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال ​غسان عطالله​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّه "بما أنّ الوقت لم يعد يسمح لمزيد من الانتظار والمناورات، وبعدما قدّم "​التيار الوطني الحر​" ورئيسه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ كلّ التسهيلات ل​تشكيل الحكومة​، وبقي أن يلاقيه بعض آخر إلى نصف الطريق، سيأتي الحسم رئاسيًّا لما فيه خير للبلاد".

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كانت هذه تفاصيل خبر عطالله: بعدما قدم التيار وباسيل التسهيلات لتشكيل الحكومة سيأتي الحسم رئاسيا لما فيه خير للبلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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