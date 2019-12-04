خريش: الإثنين يتبيَّن لللبنانيين الخيط الأبيض من الخيط الأسود

أكدت نائب رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​مي خريش​، خلال تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "الإثنين يتبيَّن لللبنانيين الخيط الأبيض من الخيط الأسود وتُكشف النوايا".

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