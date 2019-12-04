الموسوي: السيد نصر الله أول من أعلن الحرب على الفساد والفاسدين

اشار عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​ابراهيم الموسوي​، خلال تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى انه "هناك من يناشد الامين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصر الله​ بأن يترك ​منظومة​ ​الفساد​ تسقط، ما قد يفسره البعض خصوصاً أصحاب النوايا السيئة أنه يدافع عنها، أو يلتمس لها أعذاراً تخفيفية"، معتبراً بأن "السيد أول من أعلن الحرب على الفساد والفاسدين، طالباً "عدم الخلط بين الحرص على ما تبقى من دولة واحتساب حماية لهم ولمنظومتهم".

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