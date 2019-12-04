يان كوبيتش: نأمل استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان

التقى عميد الخارجية في الحزب "السوري القومي الاجتماعي" ​قيصر عبيد​، المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبيتش، وتمّ عرض الأوضاع العامة السياسية والاقتصادية في لبنان، وموضوع ​النازحين السوريين​ وعودتهم الى بيوتهم ومناطقهم.

وأمل كوبيتش "استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان"، مؤكداً "وقوف ​الامم المتحدة​ الى جانب لبنان في خطواته لمعالجة الأوضاع"، لافتاً إلى أن "المنظمة الدولية ملتزمة تقديم المساعدات للنازحين السوريين للاعتبارات الإنسانية التي تضعها في رأس اولوياتها".

بدوره، شدد عبيد على "أهمية دور ​الأمم المتحدة​ وضرورة القيام بخطوات فاعلة لدعم لبنان سياسياً واقتصاديا"، لافتاً إلى أن "ما يشهده لبنان من أوضاع اقتصادية صعبة، سببه بالدرجة الأولى، العقوبات التي تفرضها بعض الجهات الدولية".