يان كوبيتش: نأمل استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان

التقى عميد الخارجية في الحزب "السوري القومي الاجتماعي" قيصر عبيد، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وتمّ عرض الأوضاع العامة السياسية والاقتصادية في لبنان، وموضوع النازحين السوريين وعودتهم الى بيوتهم ومناطقهم.
وأمل كوبيتش "استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان"، مؤكداً "وقوف الامم المتحدة الى جانب لبنان في خطواته لمعالجة الأوضاع"، لافتاً إلى أن "المنظمة الدولية ملتزمة تقديم المساعدات للنازحين السوريين للاعتبارات الإنسانية التي تضعها في رأس اولوياتها".
بدوره، شدد عبيد على "أهمية دور الأمم المتحدة وضرورة القيام بخطوات فاعلة لدعم لبنان سياسياً واقتصاديا"، لافتاً إلى أن "ما يشهده لبنان من أوضاع اقتصادية صعبة، سببه بالدرجة الأولى، العقوبات التي تفرضها بعض الجهات الدولية".
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