التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، القائم بأعمال السفارة العراقية في بيروت، أمين النصراوي، الّذي وضعه بآخر تطوّرات الأوضاع على الساحة العراقية، فضلًا عن العلاقات الثنائية بين البلدين.
على صعيد آخر، أبرق بري معزيًا مستشار الإمام الإيراني علي الخامنئي للشؤون الدولية علي ولايتي، بوفاة شقيقته.
كانت هذه تفاصيل خبر بري التقى القائم بأعمال السفارة العراقية وأبرق إلى ولايتي معزيا بوفاة شقيقته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.