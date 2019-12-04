بري التقى القائم بأعمال السفارة العراقية وأبرق إلى ولايتي معزيا بوفاة شقيقته

التقى رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​، في مقر الرئاسة الثانية في ​عين التينة​، القائم بأعمال السفارة العراقية في ​بيروت​، أمين النصراوي، الّذي وضعه بآخر تطوّرات الأوضاع على الساحة العراقية، فضلًا عن العلاقات الثنائية بين البلدين.

على صعيد آخر، أبرق بري معزيًا مستشار الإمام الإيراني ​علي الخامنئي​ للشؤون الدولية علي ولايتي، بوفاة شقيقته.