حسن مراد: حكومات ما يسمى التكنوقراط لا تنتج ولا تصمد طويلا

أكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال حسن مراد خلال تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تلبية مطالب الشعب بالاستقالة، وعرقلة التأليف السريع لحكومة إنقاذ بالرغم من كل التسهيلات، والاعتكاف عن تصريف الأعمال"، متسائلاً هذا التكابر الحاصل من يغذيه ومن يعززه؟
واعتبر ان "التجارب علمت الكثير في هذا البلد، ان حكومات ما يسمى التكنوقراط لا تنتج ولا تصمد طويلا، نظرا لكثرة التجاذبات وتعددها بين القوى السياسية"، مشدداً على ان "كل من يصمم على هذا النوع من الحكومات اما انه لا يفقه معنى الكلمة او غير مطلع على واقع وتاريخ لبنان أو أن هاتفه مشغول بالإتصالات الدولية".
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