مجهولون طعنوا مواطنا في بلدة البيرة قبل سلبه

تعرض المواطن ع.ق، وهو من ذوي الحاجات الخاصة، لعملية طعن بسكين في عنقه من قبل مجهولين قبل سلبه، في ارض زراعية في بلدة البيرة، ونقل الى "المركز الصحي" للمعالجة
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