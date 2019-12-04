ترامب يقرر مغادرة اجتماعات "الناتو" بصورة عاجلة

قرر الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، مغادرة اجتماعات ​حلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​" بصورة عاجلة. وقال: "عندما تنتهي اجتماعات اليوم، سأعود إلى ​واشنطن​، لن أعقد أي مؤتمرات ​صحفية​ في ختام الناتو، لأننا فعلنا الكثير خلال اليومين الماضيين"..

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