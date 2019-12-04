مسؤول ايراني: البنى التحتية الانتخابية لم تتعرض لاضرار جراء أحداث الشغب

نفى مساعد ​محافظ​ ​طهران​ شكر الله حسن بيكي "تعرض ​البنى التحتية​ الانتخابية لاضرار جراء أحداث الشغب التي شهدتها بعض محافظات البلاد بعد قرار ​الحكومة​ برفع اسعار ​البنزين​"، مشيراً إلى أن "البنى التحتية الانتخابية لم يصبها اي اضرار وليست هناك أية عقبات في ​الانتخابات التشريعية​ المقبلة التي ستجري يوم 21 شباط المقبل".

ووصف الامن الانتخابي بـ"أنه يكتسب الاهمية على الدوام لاسيما في هذه المرحلة التي تتعرض البلاد الى حظر ظالم وضغوط اقتصادية شديدة حيث أفصح الاميركيون عن نواياهم المناوئة للشعب الايراني بشكل سافر" ووصف، الانتخابات التشريعية المقبلة بـ"أنها تتسم ب​حساسية​ زائدة"، معربا عن أمله بـ"المشاركة الملحمية للشعب رغم المشاكل والصعوبات التي يواجهها حيث يحافظ على مبادئ الوطن وقيم الشهداء ويجدد الميثاق مع أسس ​الجمهورية​ الاسلامية".