مسؤول مصري: اتفاق السراج وأردوغان يمثل تهديدا للأمن القومي المصري

رد عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، على تصريحات العضو في المجلس الأعلى للدولة الليبي، بلقاسم عبد القادر دبرز، والذي قال إن مصر تجاوزت الحدود في موقفها من اتفاق السراج وأردوغان، معتبراً أن "هذه الادعاءات الرخيصة التي تتهم مصر بتجاوز الحدود والتدخل في الشأن الليبي تصدر من شخصيات غير مسؤولة، أولى بها لو كانت حريصة على سيادة ليبيا أن تحاسب فايز السراج على جريمته بالتوقيع على مذكرات تفاهم مع تركيا تفتح الطريق أمام احتلال الأراضي والأجواء والبحار والخروج على كافة القرارات والقوانين الدولية".
وأشار بكري إلى أن "مصر أبدت قلقها لأن هذا الاتفاق يمثل تهديدا للأمن القومي المصري وهو كالعدم لأنه لا يتضمن موافقة البرلمان ولا يمنح السراج حق التوقيع".
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