أكد المسؤول ب​وزارة الدفاع الأميركية​ "​البنتاغون​" جون رود أن "ثمة مؤشرات على احتمال قيام ​إيران​ بأعمال عدائية في ​المستقبل​ وسط تصاعد للتوتر بين ​ايران​ و​الولايات المتحدة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بالبنتاغون: هناك مؤشرات على احتمال قيام ايران بعمل عدائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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