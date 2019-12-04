ماكرون: الإرهاب عدو مشترك لحلف "الناتو"

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي، ان "دول شرقي أوروبا هي الأقرب إلى التهديدات الروسية، ومن الضروري تأمين الحماية لدول البلطيق"، كاشفاً عن ان "الأميركيين يرغبون في أن يتواصل حلف شمالي الأطلسي مع كل من روسيا والصين".
وفيما يخص الاعمال الارهابية اشار ماكرون الى ان"الإرهاب وتنظيم داعش المتشدد يشكلان عدوا مشتركا لدول حلف شمالي الأطلسي "الناتو".
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