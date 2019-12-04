ماكرون: الإرهاب عدو مشترك لحلف "الناتو"

أكد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، خلال ​مؤتمر​ صحفي، ان "دول شرقي ​أوروبا​ هي الأقرب إلى التهديدات الروسية، ومن الضروري تأمين الحماية لدول البلطيق"، كاشفاً عن ان "الأميركيين يرغبون في أن يتواصل حلف شمالي الأطلسي مع كل من ​روسيا​ و​الصين​".

وفيما يخص الاعمال الارهابية اشار ماكرون الى ان"الإرهاب و​تنظيم داعش​ المتشدد يشكلان عدوا مشتركا لدول حلف شمالي الأطلسي "​الناتو​".