الحكيم: الحكومة العراقية المقبلة ستكون مؤقتة وتحضر لانتخابات مبكرة

أكد رئيس "تيار الحكمة الوطني" في العراق عمار الحكيم، خلال استقباله السفير الفرنسي في بغداد برونو اوبريت، أن "الحكومة العراقية المقبلة ستكون حكومة مؤقتة تعمل على التحضير لإجراء انتخابات مبكرة"، معتبراً ان "القوى السياسية تسعى للإسراع في تسمية رئيس حكومة يحظى بمقبولية شعبية بالإضافة إلى توفر معايير القدرة والكفاءة في البلاد".
بدوره شدد اوبريت على "دعم بلاده للعراق في إعادة هيبة الدولة والحفاظ على سلمية التظاهرات المطالبة بالحقوق ومواجهة التحديات في المرحلة المقبلة".
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