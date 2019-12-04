دونماز: سنستكشف النفط والغاز بمناطق الاتفاق التركي- الليبي بالتوسط

أكد وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، أن "بلاده ستبدأ عبر مؤسساتها المرخص لها في استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في مناطق النفوذ التي يشملها الاتفاق التركي-الليبي شرق المتوسط".
هذا ووقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية قبل أيام بمدينة اسطنبول بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج على مذكرتين تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما.
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