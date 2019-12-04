دونماز: سنستكشف النفط والغاز بمناطق الاتفاق التركي- الليبي بالتوسط

أكد وزير ​الطاقة​ التركي فاتح دونماز، أن "بلاده ستبدأ عبر مؤسساتها المرخص لها في استكشاف وإنتاج ​النفط والغاز​ الطبيعي في مناطق النفوذ التي يشملها الاتفاق التركي-الليبي شرق المتوسط".

هذا ووقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية و​الحكومة التركية​ قبل أيام بمدينة ​اسطنبول​ بحضور الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ ورئيس المجلس الرئاسي الليبي ​فايز السراج​ على مذكرتين تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما.