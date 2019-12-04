وزير النفط العراقي دعا أوبك+ لتعميق خفض إنتاج النفط لـ1.6 مليون برميل يوميا

أعلن وزير ​النفط​ العراقي ​ثامر الغضبان​ عن "دعم لتعميق تحالف "أوبك+" إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا ليصل إلى 1.6 مليون برميل يوميا بدلا من 1.2 مليون"، مشيراً إلى أن "خفض الإنتاج بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا سيكون أكثر فاعلية ولا شك في ذلك سيحسن الوضع داخل العرض والطلب على النفط".

وأكد أنه "من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت هذه التخفيضات ستتم الموافقة عليها بالإجماع من جانب "أوبك+"، لافتاً إلى "إنني أعتقد أنه سيكون هناك معارضة من قبل البعض، وسيدعم الآخرون العرض، ومن السابق لأوانه معرفة القرار النهائي" كما شجع "مواصلة خفض الإنتاج بعد حزيران المقبل، إلى نهاية 2020 على الأقل".

ولفت إلى أن "تمديد الاتفاق إلى منتصف 2020، لن يؤثر بفعالية، ستستمر التخمة أو الزيادة في الاحتياطيات التجارية، وبالتالي لن نشهد تغييرا كبيرا".