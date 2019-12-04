شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" توصى بحل مشكلة معاناة أهالى منية النصر فى صرف المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتشكيل لجنة من محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، وسامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية، لمعاينة مبنى مجلس مدينة منية النصر بالدقهلية، وبحث مدى إمكانية استخدامه، لصرف معاشات المواطنين، بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من تخصيص أرض وبناء مبنى جديد للتأمينات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات الدقهلية، ومنها طلب الاحاطة المقدم من النائبة آمال طرابية الموجه لوزارة التضامن، بشأن معاناة أهالى منية النصر بالدقهلية خلال صرف المعاشات.

وقالت النائبة أمال طرابية، إنها منذ أربع سنوات طالبت بتوفير طابق أو طابقين للمرضى وكبار السن لصرف معاش التأمينات، مضيفة أن مدير عام التأمينات طالب بتوفير قطعة أرض أو مبنى، متابعة: "وبالفعل قمت بتوفير طابقين بمبنى مجلس المدينة منذ عام وثلاثة أشهر، إلا أنه حتى اليوم لا جديد ولا يوجد أدنى اهتمام، مما يسبب المشقة والعناء للمرضى وكبار السن بدائرة منية النصر".

وأضافت، أن هناك تعمد واضح، لإزلال كبار السن والمرضى بمنية النصر، حيث إن المكان الحالي يقع في دور رابع، بأحد المباني، متابعة، "معنديش أرض أملاك دولة، أعمل إيه، ولو مدير التأمينات عنده أرض يتفضل يعرضها أو يشترى من الأهالى، لكن إيه الحكمة إنهم يزلوا الناس، الناس بتزحف على السلالم للدور الرابع علشان تصرف معاشات".

من جانبه، قال سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية، إنه منذ عام، انتهى الرأي إلى أن المبنى المقترح من جانب النائبة آمال طرابية، أنه غير مناسب، حيث عرض مجلس المدينة علينا بناء دورين إضافيين بمجلس المدينة، ليستفيد منهما موظفي مجلس المدينة، ويحصل موظفو التأمينات على الدورين الحاليين، مؤيدا ماذكرته النائبة من معاناة المواطنين في صرف المعاشات.

واقترح أن يتم الاستعانة بذلك المبنى أو غيره، كمنفذ صرف للمعاشات، لحل الأزمة مؤقتا لحين توفير أرض وبناء مبنى للتأمينات بمنية النصر.

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وتابع: "سيكون لدينا مجلس إدارة جديد للصندوق، في أول يناير المقبل، ما سيساعدنا على طرح أو شراء أرض أو مبنى، لحل الأزمة".

ومن جانبها اعترضت النائبة آمال طرابية، على رفض رئيس صندوق التأمينات، لمقترحها باستغلال دورين بمبنى مجلس المدينة، بنظام حق الانتفاع، بحجة أنه غير مناسب.

وتدخل النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، ليطلب رأى محافظ الدقهلية بخصوص المقترحات، التي تم عرضها، سواء بتخصيص دورين بمجلس مدينة منية النصر أو تخصيص أرض أملاك دولة، أو الانتظار ليناير المقبل، حيث تقوم الهيئة بشراء أرض أو مبنى.

ومن جانبه عقب، الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بأنه سيبحث مدى توافر أرض أملاك دولة بمنية النصر، حيث ليس لديه مانع من التخصيص، كما أنه ليس لديه مانع من استغلال مبنى الجراج أو دورين بمجلس المدينة حال عدم ممانعة رئيس مجلس المدينة وعدم حاجته إليهم.

وكلف المحافظ، رئيس مجلس المدينة، خلال الاجتماع، ببحث الأمر فورا، وإفادته بما سيتخذ من إجراءات.

كما تعهد رئيس صندوق التأمينات، بطرح الصندوق شراء مبانى أو أرض تصلح لبناء مبنى خدمى مستدام، خلال أسبوع.

وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع، بتشكيل لجنة من محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، وسامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمينات، لمعاينة مبنى مجلس مدينة منية النصر بالدقهلية، وبحث مدى إمكانية استخدامه، لصرف معاشات المواطنين، بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من تخصيص أرض وبناء مبنى جديد للتأمينات، وفقا لتعهد رئيس صندوق التأمينات.