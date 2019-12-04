تحقيق الفوز الثاني في البطولة يطغى على لقاء اتحاد طنجة و”لوصيكا”

يحل فريق أولمبيك خريبگة، مساء اليوم الأربعاء، ضيفا على اتحاد طنجة، في ملعب ابن بطوطة، في لقاء مؤجل عن الأسبوع السابع من البطولة الاحترافية، في مباراة يبحث الفريقان فيها عن تحقيق فوزهما الثاني، خلال بطولة الموسم الجاري.

ويمتلك اتحاد طنجة 5 نقاط، جمعها الفريق من فوز وحيد، وتعادلين، بينما مني بالهزيمة في 3 مناسبات، آخرها، الجمعة الماضي، بأربعة أهداف لواحد أمام مضيفه الجيش الملكي.

ويحتل فارس البوغاز المركز الرابع عشر في جدول الترتيب، علما أن خط هجومه أحرز 6 أهداف، في حين اهتزت شباكه في 9 مناسبات.

أما “لوصيكا”، فحقق هو الآخر فوزا وحيدا، مقابل 3 تعادلات، وتعرض للهزيمة في مباراتين، ما جعله يحتل المركز الثاني عشر بـ6 نقاط، وقع خلالها خطه الأمامي 4 أهداف مقابل7.