طنجة..انهيار في بناية عتيقة يخلف إصابة شخص

أدى سقوط جزء من بناية قديمة تتواجد فيها وكالة للإتصالات، قبل قليل، ب”سور المعكازين” في طنجة، إلى إصابة أحد المارة بجروح طفيفة على مستوى رأسه.

وبحسب ما عاينه “اليوم24” فإن أحد المارين كان بصدد الدخول إلى وكالة للإتصالات تتواجد في نفس البناية، قبل أن يفاجئ بسقوط جزء منها فوق رأسه، ما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة.

وكان سكان مدينة طنجة المتضررين من خطر انهيار البنايات العتيقة، قد حملوا مسؤولية سلامتهم إلى السلطات المختصة التي وعودتهم سابقا بالإسراع في عملية ترميمها.