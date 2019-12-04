- 1/2
- 2/2
أدى سقوط جزء من بناية قديمة تتواجد فيها وكالة للإتصالات، قبل قليل، ب”سور المعكازين” في طنجة، إلى إصابة أحد المارة بجروح طفيفة على مستوى رأسه.
وبحسب ما عاينه “اليوم24” فإن أحد المارين كان بصدد الدخول إلى وكالة للإتصالات تتواجد في نفس البناية، قبل أن يفاجئ بسقوط جزء منها فوق رأسه، ما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة.
وكان سكان مدينة طنجة المتضررين من خطر انهيار البنايات العتيقة، قد حملوا مسؤولية سلامتهم إلى السلطات المختصة التي وعودتهم سابقا بالإسراع في عملية ترميمها.
كانت هذه تفاصيل خبر طنجة..انهيار في بناية عتيقة يخلف إصابة شخص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.