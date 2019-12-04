زارت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، وفنانون مغاربة، صباح اليوم الأربعاء، شيوخا أثناء استفادتهم من مبادرة إجراء عمليات جراحية لإزالة “الجلالة”، والتتبع الطبي مجانا.
وحظيت إلهام شاهين بترحيب كبير من طرف المرضى، الذين حرصوا على توجيه التحية إليها عن قرب، وعبرت عن سعادتها بالمبادرة، التي حضرها كذلك الفنانان المغربيان، محمد نظيف، ويونس ميكري.
ويستفيد المرضى من هذه المبادرة، التي نظمها المهرجان “بالتعاون مع جمعية الحسن الثاني، ووزارة الصحة، للحصول على خدمات صحية مجانية، منها الخضوع إلى عمليات لإزالة “الجلالة”، والأدوية اللازمة في مرحلة التطبيب، وكذلك من نظارات طبية لتصحيح النظر.
كانت هذه تفاصيل خبر المصرية إلهام شاهين وفنانون مغاربة يدخلون الفرحة على قلوب شيوخ استفادوا من عمليات إزالة “الجلالة”- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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